Франсон: надеялись, что игроки «Амура» устанут и начнут ошибаться, так и вышло

Защитник «Авангарда» Коди Франсон подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с хабаровским «Амуром» (4:3 ОТ).

«Вот это игра! Мы все сегодня очень хотели выиграть. Старались, сражались, не сдались и выдали, наверное, один из наших лучших матчей в сезоне по самоотдаче. Нам нужно было просто продолжать делать своё дело. Мы играли отлично, их вратарь играл так же — все, что можно сделать в такой ситуации, это просто не сдаваться и надеяться, что зайдёт сначала одна шайба, а потом и вторая, и третья. Однажды они устанут и начнут ошибаться, а мы этим воспользуемся. Так и получилось.

Что я первым делом сделал после гола? Посмотрел на табло, конечно! Хотел убедиться, что время периода не закончилось, а потом уже праздновать. Я посмотрел — там было 0,7 секунды до сирены. Очень волнительный момент. Счастлив, что наконец-то удалось забить. И этот гол придал нам дополнительной энергии перед третьим периодом. Медведев сделал всё, он здорово бросил, шайба отскочила от вратаря, и мне повезло оказаться в нужном месте. Я старался бросить как можно скорее, потому что знал, что время заканчивается. Хорошо, что успел!

Мы стараемся создавать трафик перед вратарём, много работаем над этим. Голкипер «Амура» сегодня играл отлично, но и мы не всегда закрывали ему обзор. Надо сказать, это не так просто сделать, и мы тренируем этот элемент. Также владение шайбой для нас — один из ключевых моментов. Если мы контролируем шайбу, то мы контролируем игру, и любому сопернику против нас в такой ситуации непросто», — цитирует Франсона официальный сайт клуба.