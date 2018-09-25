Козлов: поиск партнёров для Мозякина продолжается, вратарская линия отличная

Тренер магнитогорского «Металлурга» Виктор Козлов прокомментировал нынешнее положение дел в команде. Уральцы занимают седьмое место в Восточной конференции КХЛ — 10 очков после пяти побед в 10 матчах.

«У нас отличная вратарская линия, а Кошечкин — классический первый номер. В нашем Василии полностью уверены. Рады, что Артём Загидуллин в сентябре получает необходимую для второго вратаря практику. Его козырь — психологическая устойчивость, а для голкипера это 90 процентов успеха. Игра Виктора Антипина тренерский штаб устраивает, стараемся давать ему максимальное время, выпускать против лидеров соперника. Но и он находится в процессе адаптации, переход от североамериканского формата льда к европейскому требует времени. Потенциал для роста у Виктора очень высокий, он будет только прибавлять. Евгений Бирюков — ещё один опытный лидер команды, который выходит на пик ближе к зиме. Не видим никаких поводов для волнений из-за полезности «-3».



Логично, но пока в линии нападения в целом мы не видим стабильности. Поиск оптимальных партнёров для нашего капитана Сергея Мозякина продолжается. Варфоломеев — талантливый форвард, воспитанник клуба. Но последние годы он провёл в «Югре», на которую при всем уважении к этому клубу соперники настраиваются не так, как на «Магнитку». После десятка сезонов в НХЛ Кулёмину была необходима адаптация, время на этот процесс он получил, добавлял с каждым матчем. В этом плане свою травму Николай получил крайне не вовремя, трещина в кости — всегда история со многими факторами, точных сроков восстановления пока нет. Что ж, надо пережить этот этап и вновь начать выходить на пик. Для Платонова-младшего, Дорофеева, Спиридонова, Ольшанского и Зайцева каждая тренировка с Мозякиным и Ко — это огромный опыт. Думаем, уже через год-два целый пласт магнитогорских воспитанников начнёт давать результат», — цитирует Козлова Russia-Hockey.