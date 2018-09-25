Максим Кицын признан лучшим нападающим игровой недели в ВХЛ

Комиссия по определению лучших хоккеистов «ВХЛ — Кубка Шёлкового пути» сезона-2018/19 на основании статистических результатов и аналитики специальных экспертов определила лауреатов игровой недели в номинациях: «лучший вратарь», «лучший защитник», «лучший нападающий» и «лучший новичок», информирует официальный сайт ВХЛ.



— лучшим голкипером признан Павел Хомченко из «Химика», который на прошлой неделе сыграл в двух победных матчах, отражая в среднем 97,8% бросков в створ ворот. Коэффициент надежности голкипера составил 0,48. В одном матче Павел оставил свои ворота в неприкосновенности



— лучшим защитником стал Евгений Воронков из «Звезды», в активе которого в двух матчах 1 (1+0) балл при показателе полезности «+3».



— лучшим нападающим недели стал Максим Кицын из «Сарыарки», в активе которого в трёх матчах 4 (3+1) очка, в том числе один победный гол, при показателе полезности «+3».



— лучшим новичком стал нападающий «Звезды» Никита Ртищев, который оформил хет-трик и заработал в двух матчах 3 (3+0) балла при показателе полезности «+2». Один из голов Никиты стал победным.

Победитель МЧМ-2011 Максим Кицын продолжит карьеру в «Сарыарке»