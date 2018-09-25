Хэкстол: «Филадельфии» было комфортно с парой защитников Проворов — Гостисбер

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Дэйв Хэкстол рассказал, что ему нравится пара Шейна Гостисбера и Ивана Проворова, но он ещё не уверен, готов ли в новом сезоне использовать двух лучших защитников команды исключительно вместе.

«Они были эффективной комбинацией. Но будут ли они лучшим вариантом для составления остальных пар? На этот вопрос нам надо ответить по ходу тренировочного лагеря. В прошлом году нам было комфортно с ними во многих ситуациях, и к данному варианту мы всегда можем вернуться», — цитирует Хэкстола официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Я пытаюсь улучшить свои навыки и делать всё, что может помочь команде. Я не могу волноваться за то, что находится в рамках полномочий Хэкстола. Будем мы играть вместе или нет… Я буду делать то, что мне говорят и работать над собой», — прокомментировал слова главного тренера Гостисбер.