Флёри — о шансах «Вегаса» на Кубок: сложно выдать два подряд грандиозных сезона

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился мнением о перспективах клуба в грядущем сезоне.



«Сможет ли мы повторить успех прошлого года или даже выиграть Кубок? Безусловно, сделать это будет нелегко. Вообще любой команде сложно выдавать два подряд грандиозных сезона. Лига настолько выровнялась, что здесь теперь не бывает легких дней, не бывает легких матчей. Будет сложно, но если мы сможем просто фокусироваться на одной предстоящей игре, пытаться победить именно в ней, набрать там два очка и двигаться вперед, и не думать о том, что надо повторить результат прошлого года и выйти в плей-офф, то все будет хорошо.



Я играю хорошо, когда расслаблен. Лучшую игру я показываю, когда на меня ничто не давит, а я получаю удовольствие. В последний год в Питтсбурге у меня были сомнения относительно того, что случится в дедлайн обменов, где я в итоге окажусь и все такое. Я пытался об этом не думать, но после дедлайна — во второй половине сезона — вопрос с повестки дня так и не ушёл», — цитирует Флёри официальный сайт лиги.

