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Стали известны составы команд на матч «Автомобилист» — «Локомотив»

Стали известны составы команд на матч «Автомобилист» — «Локомотив»
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и ярославского «Локомотива» на матч в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 сентября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Автомобилист»:

Коварж (Сохатский);
Василевский — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;
Егоршев — Лямин, Доус — Да Коста — Секстон;
Бодров — Мамкин, Голышев — Паре — Чесалин;
Вишневский, Валитов, Кузнецов — Попов — Литовченко.

«Локомотив»:

Коновалов (Исаев);
Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Козун;
Кронвалль — Елесин, Аверин — Апальков — Санников;
Осипов — Кутузов, Ильенко — Алексеев — Юртайкин;
Черепанов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Денисенко.

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