Стали известны составы команд на матч «Автомобилист» — «Локомотив»

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и ярославского «Локомотива» на матч в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 25 сентября, начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Автомобилист»:



Коварж (Сохатский);

Василевский — Трямкин, Крикунов — Кучерявенко — Миловзоров;

Егоршев — Лямин, Доус — Да Коста — Секстон;

Бодров — Мамкин, Голышев — Паре — Чесалин;

Вишневский, Валитов, Кузнецов — Попов — Литовченко.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Козун;

Кронвалль — Елесин, Аверин — Апальков — Санников;

Осипов — Кутузов, Ильенко — Алексеев — Юртайкин;

Черепанов, Каюмов — Иванов — Коваленко, Денисенко.