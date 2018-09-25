Шикарный гол Рыбина возглавил топ лучших шайб недели в КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила десять самых красивых шайб игровой недели.



«Открывает подборку лучших шайб третьей недели чемпионата побег сочинца Эрика О'Делла от игроков магнитогорского «Металлурга». На восьмой строчке расположился форвард «Витязя» Артём Швец-Роговой – перехват в чужой зоне, пара финтов и невероятный бросок с колен! Сергей Мозякин с трудом добирался до 800-го очка в КХЛ, великолепный пас за спину на Денниса Расмуссена приблизил его к этой отметке.



Открывает первую пятёрку Антон Слепышев из ЦСКА – проход через полплощадки и точный бросок в верхний угол! Далее — многоходовка «Йокерита», в которой Джеффу Плэтту оставалось только попасть в ворота. На третьем месте расположился невероятный дриблинг Кирилла Капризова — нападающий армейцев отыгрался с Михаилом Григоренко и поразил ворота. Продолжает хит-парад сольный проход игрока «Автомобилиста» Дэна Секстона от своих ворот, завершившийся точнейшим броском. Победителем же становится нестареющий Максим Рыбин из «Северстали», который не побоялся пойти один на четверых игроков «Витязя» и был вознаграждён», — указано на официальном сайте клуба.



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