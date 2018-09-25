Дастин Бойд покинул московское «Динамо»

Московское «Динамо» по обоюдному согласию расторгло контракт с канадским нападающим Дастином Бойдом, информирует официальный сайт клуба. В текущем сезоне 32-летний форвард не набрал ни одного очка при показателе полезности «-3». Ранее руководство планировало отправить североамериканца в список отказов.



В прошлом сезоне 32-летний хоккеист принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, сумев записать в свой актив 19 (8+11) баллов при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 13 с половиной минут за игру.



Ранее хоккеист шесть сезонов защищал цвета астанинского «Барыса», выполняя роль одного из лидеров клуба.



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