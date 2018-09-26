Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Баффало» в предсезонном матче

Завершился очередной предсезонный матч в НХЛ. «Коламбус Блю Джекетс» обыграл на выезде «Баффало Сэйбрз» 4:2 (0:0, 2:2, 2:0).

Одним из главных героев матча стал российский форвард «жакетов» Артемий Панарин, забросивший одну шайбу и сделавший две передачи. Голами в составе «Баффало» отметились Кейси Нельсон и Сэм Райнхарт. Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский участие в матче не принимал.

В параллельном матче «Флорида Пантерз» взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 3:2. Заброшенной шайбой и передачей отметился форвард «Флориды» Евгений Дадонов. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 25 бросков из 28. Михаил Сергачёв и Никита Кучеров результативными действиями не отметились. Форвард «Пантерз» Максим Мамин отсутствовал в заявке на этот матч.