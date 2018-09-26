Эштон — о голе: я использовал хороший пас, несмотря на трёх игроков «Металлурга»

Нападающий «Северстали» Картер Эштон после матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (1:2) рассказал о своей заброшенной шайбе.

«У соперника было много позиционных атак? Я бы на это ответил так: нам надо было самим больше создавать голевых моментов, чаще бросать по воротам соперника. Тогда преимущество было бы на нашей стороне. Второй период? На этом отрезке игры нам самим нужно было чаще атаковать и выигрывать вбрасывания в зоне соперника. «Металлург» именно хорошо сыграл на вбрасываниях во втором периоде. Также нам не удавалось более активно действовать на чужом пятаке.

Мой гол? Просто использовали условия, которые создала наша спецбригада под воротами Артема Загидулина. Александр Бумагин выдал мне хороший пас, и я его использовал, несмотря на то что три игрока «Металлурга» находились в тот момент на пятаке. Почему не удалось забить ещё? Здесь я вижу причину в том, что нам нужно более качество бросать по воротам соперника. Играть при завершении своих атак более точно», — цитирует Эштона официальный сайт клуба.

Видео гола также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.