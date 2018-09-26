Смит-Пелли прибыл в лагерь «Вашингтона» в плохом физическом состоянии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли появился в тренировочном лагере в плохих физических кондициях, сообщает Washington Post.



По этой причине хоккеист пропустил все предсезонные матчи команды. Недавно «Тампа=Бэй Лайтнинг» расторг контракт с защитником Джейком Дотчином из-за того, что тот приехал в лагерь недостаточно подготовленным. Известно, что «Кэпиталз» не будут применять такие меры к Смиту-Пелли.

В минувшем регулярном чемпионате сезона-2017/18 форвард принял участие в 75 встречах, записав в актив 16 (7+9) очков при показателе полезности «-6» и 38 минутах штрафного времени. В розыгрыше Кубка Стэнли Смит-Пелли провёл 24 игры, заработав 8 (7+1) баллов при показателе полезности «-2». В это межсезонье было заключено новое соглашение с 26-летним хоккеистом, которое рассчитано на один год. Игрок получит $ 1 млн за сезон.