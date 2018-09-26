Защитник «Сибири» Александр Логинов восстановился от травмы, со СКА не сыграет

Защитник «Сибири» Александр Логинов восстановился от травмы, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба. При этом хоккеист не сможет помочь команде Александра Андриевского во встрече со СКА. Матч состоится сегодня, 26 сентября, начало встречи — в 19:30 мск.

«Защитник Александр Логинов полностью восстановился после травмы, полученной на турнире Ромазана и сегодня присоединится к «Сибири» в Санкт-Петербурге. Ожидаем его появление на льду 28 или 30 сентября», — сказано в официальном сообщении.

Александр пополнил состав «Сибири» в это межсезонье. В минувшем сезоне за «Салават Юлаев» он провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) баллов при показателе полезности «-8». В Кубке Гагарина —2018 сыграл 11 матчей, в которых забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу при «-1».