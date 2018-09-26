Аткинсон — о Панарине и Бобровском: лично я не буду смотреть на них иначе

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон ответил на вопрос, изменится ли отношение в команде к российским игрокам Сергею Бобровскому и Артемию Панарину из-за неоднозначной ситуации с их контрактами.

«Это наши лучшие игроки, так что тут вопросов никаких нет. Всё будет как обычно, никто не будет вести себя по-другому. Лично я не буду смотреть на них иначе, потому что, в конце концов, это их решение. В карьере игрока бывает не так много случаев, когда ты можешь управлять своей судьбой», — цитирует Аткинсона NBC Sports.

Напомним, что контракт Бобровского с «Коламбусом» составляет $ 7,42 млн за сезон, а его действие завершается 1 июля 2019 года. Панарин также имеет контракт с «Коламбусом» до конца сезона-2018/19 со средней зарплатой в $ 6 млн. В 81 матче минувшего регулярного чемпионата НХЛ Артемий отметился 82 (27+55) очками. В шести играх плей-офф на его счету 7 (2+5) баллов.