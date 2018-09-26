Сын Вячеслава Буцаева стал игроком системы московского «Динамо»

Московское «Динамо» заключило контракт с нападающим ЦСКА Дэниэлем Буцаевым, информирует официальный сайт МХК «Динамо». Хоккеист будет выступать под 27-м номером, контракт рассчитан на три года.

Дэниэл родился 9 февраля 2001 года, минувшим летом получил диплом об окончании школы ЦСКА, сразу же был заявлен «армейским» клубом в Молодёжную и Высшую хоккейные лиги. 17-летний хоккеист является сыном известного тренера Вячеслава Буцаева.

В минувшем сезоне Дэниэл выступал за «армейскую» команду до 18 лет. В 13 матчах чемпионата России забросил 4 шайбы и сделал 8 результативных передач.

Последним местом работы Вячеслава Буцаева был ХК «Сочи», который он возглавлял на протяжении трёх сезонов (2014-2017).



