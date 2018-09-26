Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Ак Барса» Павел Падакин будет обменян в «Нефтехимик». По нашей информации, сделка находится в завершающей фазе. Контракт Павла с казанским клубом действует до конца сезона-2019/20. В обратном направлении проследуют игроки системы нижнекамского клуба — форвард «Реактора» Арсений Хасанов и нападающий ХК ЦСК ВВС Разат Тимиров.

Напомним, что в нынешнем сезоне 24-летний нападающий не сыграл ни одного матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. После повреждения Павел набирал форму в команде ВХЛ «Барс». За фарм-клуб «Ак Барса» Павел провёл три матча и не сумел набрать очков.

Минувший сезон был лучшим в карьере Падакина. Павел выступал за «Сочи» и являлся одним из главных лидеров черноморской команды. Он набрал 31 (9+22) очко в 53 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+21», став вторым бомбардиром «леопардов». В 5 матчах плей-офф сделал 1 результативную передачу, заработав показатель полезности «-3». Также в прошлом сезоне Падакин получил вызов на Матч всех звёзд Континентальной хоккейной лиги.

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