Смирнов: скоро Гарипов получит свой шанс, но пока играет Подъяпольский

Старший тренер «Ак Барса» Александр Смирнов рассказал о составе казанской команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», который состоится сегодня, 26 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Состав такой же, каким был в матче с «Сибирью». Получил ли свой шанс Гарипов? Скоро получит, конечно. Он готовится, тренируется вместе с командой. Но пока играет Владислав Подъяпольский.

Нужно быть готовыми к агрессивной игре. Они хорошо двигаются, хорошо выглядят физически. Опасно играют в зоне атаки, под воротами, опасные набросы идут от защитников. Нам нужно сыграть дисциплинированно и выполнить игровое задание. Постепенно возвращаемся к той игре, которую показывали в прошлом сезоне. С каждым матчем ребята выглядят всё лучше и лучше», — цитирует Смирнова официальный сайт клуба.