Ткачёв: «Ак Барсу» надо выжимать максимум из каждого матча, лучшая игра впереди

Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар», который состоится сегодня, 26 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск.

«Есть поправки, есть моменты, которые нужно улучшить. Думаю, наша лучшая игра ещё впереди, а сейчас нам надо выжимать максимум из каждого матча, играть на победу и результат.

Что могу сказать о сопернике? Агрессивная команда. В меньшинстве играют агрессивно, не дают дышать на площадке, плотно действуют. Поэтому нам нужно помогать друг другу, открываться, играть в пас», — цитирует Ткачёва официальный сайт клуба.