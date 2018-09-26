Защитник ЦСКА Михаил Пашнин дисквалифицирован на три игры

Защитник ЦСКА Михаил Пашнин дисквалифицирован на три матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Такое решение было принято по итогам домашнего матча «армейцев» с ХК «Сочи» (2:1 Б), в котором хоккеист был удалён до конца игры за толчок соперника на борт.

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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника ЦСКА Михаила Пашнина по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.



В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок «Наказан вторым и каждым последующим Большим + ДКИ (5+20 минут) в разных матчах», то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф. Суммарно Пашнин пропустит три матча», — гласит заявление на официальном сайте КХЛ.

Видео удаления Пашнина в матче с «Сочи» можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Пашнин пропустит предстоящие встречи со «Спартаком», «Салаватом Юлаевым» и «Барысом».