Гальченюк пропустит старт сезона в НХЛ из-за травмы

Нападающий «Аризоны Койотс» Алекс Гальченюк выбыл из строя на несколько недель, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.



24-летний хоккеист получил травму нижней части тела, он пропустит старт регулярного чемпионата, который намечен на начало октября.



В июне американский нападающий белорусского происхождения перебрался в «Аризону» из «Монреаля» в результате обмена. В обратном направлении проследовал форвард Макс Доми, сын легендарного тафгая Тая Доми. Гальченюк защищал цвета «Канадиенс» с 2013 года, он был выбран под 3-м номером на драфте-2012.



В прошедшем сезоне Гальченюк в 82 матчах набрал 51 (19+32) очко. В НХЛ он провёл 418 матчей, в которых набрал 255 (108+147) очков. У Гальченюка действующий двухлетний контракт с кэпхитом $ 4,9 млн.

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