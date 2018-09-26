«Ак Барс» — «Куньлунь»: Зарипов и Бурмистров снова не попали в состав хозяев

Стал известен состав «Ак Барса» на домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунем». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Матч состоится сегодня, 26 сентября, начало – в 19:00 мск.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Яруллин — Марков, Секач — Ландер — Азеведу;

Батыршин — Абросимов, Глухов — Ткачёв — Галиев;

Педан — Постма, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Юдин, Клинкхаммер — Малыхин — Кара.



Нападающие казанской команды Александр Бурмистров и Данис Зарипов снова не попали в заявку. Они пропустили предыдущий матч с новосибирской «Сибирью» (3:2).



В настоящий момент «Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В десяти матчах казанская команда набрала 14 очков.