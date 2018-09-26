«Торпедо» — «Адмирал»: стали известны составы команд

«Торпедо» и «Адмирал» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 26 сентября, начало – 19:00 мск.
«Торпедо»:
Галимов (Костин);
Баранцев – Орлов; Паршин – Галузин – Варнаков;
Хольм – Боди; Шенфельд – Мили – Саболич;
Сергиенко – Коробов; Кэлоф – Сёмин – Жафяров;
Родионычев, Ураков – Ильин – Веряев, Марковин.
«Адмирал»:
Красоткин (Серебряков);
Дьяков — Угольников, Сироткин — Полак — Говорка;
Мищенко — Таталин, Бутузов — Вихарев — Королёв;
Таратунин — Козловский, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кармашков, Глазачев — Коньков — Воронин, Зайцев.
«Торпедо» занимает шестое место на Востоке, «Адмирал» располагается на 12-й строчке.
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