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«Торпедо» — «Адмирал»: стали известны составы команд

«Торпедо» — «Адмирал»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» и «Адмирал» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 26 сентября, начало – 19:00 мск.

«Торпедо»:
Галимов (Костин);
Баранцев – Орлов; Паршин – Галузин – Варнаков;
Хольм – Боди; Шенфельд – Мили – Саболич;
Сергиенко – Коробов; Кэлоф – Сёмин – Жафяров;
Родионычев, Ураков – Ильин – Веряев, Марковин.

«Адмирал»:
Красоткин (Серебряков);
Дьяков — Угольников, Сироткин — Полак — Говорка;
Мищенко — Таталин, Бутузов — Вихарев — Королёв;
Таратунин — Козловский, Черников — В. Стрельцов — А. Стрельцов;
Кармашков, Глазачев — Коньков — Воронин, Зайцев.

«Торпедо» занимает шестое место на Востоке, «Адмирал» располагается на 12-й строчке.

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