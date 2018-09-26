«Куньлунь» заключил двусторонний контракт с нападающим Мартеном Сен-Пьером

«Куньлунь Ред Стар» заключил двусторонний контракт на один сезон с нападающим Мартеном Сен-Пьером, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.



35-летний хоккеист выступал в КХЛ за нижнекамский «Нефтехимик», хорватский «Медвешчак», астанинский «Барыс» и «Адмирал» из Владивостока. Он провёл в лиге 224 матча, забросил 38 шайб и отдал 86 передач при показателе полезности «-14» и 138 минутах штрафного времени.



В сезоне-2017/18 Сен-Пьер выступал за «Барыс» и «Адмирал». Он провёл 40 матчей и набрал 28 (6+22) очков. В среднем за игру хоккеист проводил на льду более 15 минут.



В настоящий момент «Куньлунь» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Китайская команда набрала семь очков в девяти встречах.

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