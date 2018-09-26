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Голы Пуустинена и Галимова помогли «Нефтехимику» обыграть «Амур»

Голы Пуустинена и Галимова помогли «Нефтехимику» обыграть «Амур»
Хоккей / КХЛ

«Нефтехимик» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Нижнекамске и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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В первом периоде команда Андрея Назарова открыла счёт усилиями Юусо Пуустинена, а после перерыва преимущество хозяев закрепил Эмиль Галимов. На это гости сумели ответить результативным броском Павла Дедунова в начале третьего игрового отрезка, но на большее подопечных Николая Борщевского не хватило и они были вынуждены признать своё поражение.

«Нефтехимик» провел десятый матч в сезоне и набрал десять очков, на счету хабаровского клуба семь баллов после десяти встреч регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 сентября 2018, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
2 : 1
1:0, 1:0, 0:1
Амур
Хабаровск
1:0 – Пуустинен (Няттинен, Руохомаа) – 17:50 (5x5), 2:0 – Галимов (Полашек, Нестрашил) – 24:16 (5x5), 2:1 – Дедунов (Железков, Руденков) – 41:26 (5x5)
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