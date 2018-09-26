Голы Пуустинена и Галимова помогли «Нефтехимику» обыграть «Амур»

«Нефтехимик» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Нижнекамске и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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В первом периоде команда Андрея Назарова открыла счёт усилиями Юусо Пуустинена, а после перерыва преимущество хозяев закрепил Эмиль Галимов. На это гости сумели ответить результативным броском Павла Дедунова в начале третьего игрового отрезка, но на большее подопечных Николая Борщевского не хватило и они были вынуждены признать своё поражение.



«Нефтехимик» провел десятый матч в сезоне и набрал десять очков, на счету хабаровского клуба семь баллов после десяти встреч регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.