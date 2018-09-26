Тихонов: если честно, вопросы жены были интереснее, чем у журналистов

Нападающий СКА Виктор Тихонов после победы над «Сибирью» (5:0) прокомментировал флеш-интервью, которое он дал жене во время перерыва.



«Для меня это стало сюрпризом. Причём в прошлом году Женя говорила, что хотела что-то подобное сделать. Я сказал: «Нет, давай лучше не будем». А сегодня сделали. Мне понравилось. Вопросы хорошие. Конечно, есть над чем поработать. Мы вместе посмотрим видео, разберём все моменты и будем сильнее. Если честно, её вопросы были интереснее, чем у журналистов. Знаю, что вы обязаны про хоккей спрашивать, но там про семью веселее. Извините.



Жена всегда хорошо меня кормит, я просто во время интервью хотел её чуть цепануть, посмотреть, как она под давлением работает. Женя — молодец, не растерялась, даже сильнее стала. Завтра на тренировку я везу сына — пообещал ведь в прямом эфире», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Посмотреть видео интервью можно на официальном сайте КХЛ.