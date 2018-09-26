Цулыгин: «Салават» выстоял в меньшинстве и реализовал свои шансы в большинстве

Наставник «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал выездную победу над минским «Динамо» (3:1). Уфимцы продлили победную серию до четырёх матчей, они располагаются на третьем месте на Востоке.



«Непростая игра: было много удалений в первом периоде. Выстояли втроём, вчетвером – молодцы ребята, отыграли здорово в меньшинстве. Когда появился шанс сыграть в большинстве, его использовали и довели игру до победы. При разборе соперника настраивали игроков на борьбу, чтобы они боролись, выигрывали каждый момент и при этом владели шайбой и инициативой», — цитирует Цулыгина официальный сайт «Салавата Юлаева».



В следующем матче клуб из Башкортостана встретится на выезде с «Витязем» (28 сентября).

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