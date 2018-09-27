Три очка Бучневича не помогли «Рейнджерс» победить «Айлендерс»

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Нью-Йорк Рейнджерс» в овертайме уступил «Нью-Йорк Айнлендерс» — 3:4. Российский нападающий проигравших Павел Бучневич отметился тремя очками (1+2) за 14 минут 54 секунды, проведённых на льду, на его счету показатель полезности «-1». Также три балла у Мики Зибанеджада (2+1). Владимир Наместников очков не набрал.

В параллельном матче «Бостон Брюинз» в родных стенах в овертайме проиграл «Детройт Ред Уингз» — 2:3. В составе победителей по два очка набрали Густав Нюквист (1+1) и Тодд Бертуцци (0+2), Филип Задина забил решающий гол.

Также «Питтсбург Пингвинз» разгромил «Баффало Сэйбрз» — 5:1. У «пингвинов» результативной передачей отметился Евгений Малкин, нанёсший три броска по воротам за 17 минут 42 секунды, проведённых на льду. Фил Кессел сделал дубль.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)

«Бостон» — «Детройт» — 2:3 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 0:1)

«Питтсбург» — «Баффало» — 5:1 (2:0, 3:1, 0:0).