Савинайнен: «Ак Барс» — приличная команда, обыграть чемпиона – дорогого стоит

Форвард «Куньлунь Ред Стар» Вели-Матти Савинайнен после победы над «Ак Барсом» (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ поделился мнением об игре.

«Настроение после прошлого матча? Все были по-хорошему взвинчены, всё-таки первая выездная победа в истории клуба. Сегодняшний матч? Игра была какой-то безумной, мы поддавливали их весь матч, но случился внезапный провал, они перевернули игру, забив трижды за минуту. Нас это заставило вновь проснуться, включились, сравняли и вырвали в концовке.

Победный гол? Рад, что так сложилось, воспользовался преимуществом в скорости, вывалился на ворота, знал, куда бросать Шарыченкову, видел открытое пространство. Казань – очень приличная команда, обыграть чемпиона – дорогого стоит. У нас новая, злая команда, голодная до побед. Марти Сен-Пьер к нам присоединился – это плюс», – цитирует Савинайнена «Спорт Бизнес Online».