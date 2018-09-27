В Москве во время матча умер хоккеист-любитель

В Москве во время матча любительской окружной лиги скончался один из хоккеистов. Об этом со ссылкой на очевидцев, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл 23 сентября в московском районе Южное Бутово во время хоккейного матча между «Соколом» и ХК «Диал-Дент».

По словам очевидцев, 43-летний Максим Газуко почувствовал себя плохо и упал на лёд. К нему на помощь бросились партнёры по команде, судьи, а также дежурный врач, однако им не удалось спасти спортсмена. По предварительной информации, хоккеист скончался из-за сердечного приступа.

Соболезнования родным и близким принесли соратники Газуко по мотоклубу «Самогонщики». «Умер наш друг и соклубник Максим Газуко. Ему было только 43», — написали они на странице своего сообщества во «ВКонтакте».