Малкин и Гончар навестили 15-летнего мальчика, получившего тяжёлые травмы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар навестили 15-летнего игрока в американский футбол Хэйдена Хэмилтона, получившего тяжелые травмы шейного отдела позвоночника, информирует официальный сайт клуба.

Россияне сделали так, чтобы юный футболист, чьим любимым хоккеистом является Малкин, не знал об их приезде в Children's Home and Lemieux Family Center в Питтсбурге. Юный футболист был совершенно обескуражен приездом кумира.

«Он совершенно ничего не знал об этом. С их стороны это было очень мило. А Хэйден даже не знал, что сказать. Он просто не мог вымолвить ни слова», — сказала бабушка Хэйдена Дикси Хэмилтон.

«Это очень серьёзная травма, я тоже занимаюсь спортом и понимаю, как важна поддержка. Это очень важно. Надеюсь, что его настроение улучшилось, завтра ему станет еще лучше, и будет становиться с каждым днем. Травма сложная, восстановление будет долгим, но он будет в порядке», — сказал Малкин.

Видео встречи также можно посмотреть в официальном «твиттере» клуба.