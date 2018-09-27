Бёрнс — о Карлссоне: всегда приятно сыграть с хоккеистом, который так катается

Защитник Эрик Карлссон поделился впечатлениями от первых тренировок с клубом «Сан-Хосе Шаркс». На тренировках новичка пробуют в первой бригаде большинства.



«Я очень рад, что попал в такую хорошую команду. Воспринимаю это как новый вызов, доволен, что нахожусь здесь и приступил к тренировкам. Посмотрим, как сложится сезон. Если у нас все получится, а я в это верю, то он будет очень увлекательным и интересным для всех», — приводит слова Карлссона официальный сайт НХЛ.



Эмоциями от игры с Карлссоном в одной команде поделился защитник Брент Бёрнс: «Всегда приятно оказаться на льду с хоккеистом, который умеет так кататься, так играть в пас и так уверенно обращаться с шайбой».



Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

