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Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в России

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Фото: Xavier Laine/Getty Images
Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Как стало известно «Чемпионату», чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в России, в Санкт-Петербурге. Принципиальное решение по этому вопросу принято на полугодовом конгрессе IIHF, который проходит сейчас на Мальте. В 2024 году чемпионат мира состоится в Чехии, а в 2025 году мировой форум примет Швеция.

Официально об этом будет объявлено в мае 2019 года на годовом конгрессе Международной федерации хоккея во время чемпионата мира в Словакии.

Ранее стало известно, что молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт в Новосибирске. Таким образом, Россия примет в один год молодёжный и взрослый чемпионаты мира по хоккею.

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