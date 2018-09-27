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Назаров: Падакин ездил на Матч звёзд как Сочимен, теперь отправим в голове волка

Назаров: Падакин ездил на Матч звёзд как Сочимен, теперь отправим в голове волка
Хоккей / КХЛ

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал обмен с «Ак Барсом», в результате которого к его команде присоединился форвард Павел Падакин. Специалист отметил, что хорошо знаком с новым хоккеистом.

«Что касается нашего новичка — нападающего Павла Падакина — то я прекрасно с ним знаком по совместной работе в сборной Украины. Паша талантлив, работоспособен, горит желанием себя проявить. Он ездил на свой первый Матч звёзд в костюме Сочимена. Теперь он стал Нефтеменом, а это круче, вы же понимаете. На следующий матч звёзд в Казани мы его отправим в голове волка. Паша творческий человек, но и мы не отстаём», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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