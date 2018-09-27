Aftonbladet: прошлый чемпионат мира принёс Швеции убыток в 20 млн крон

Шведское издание Aftonbladet прокомментировало решение Международной федерации хоккея провести чемпионаты мира с 2023 по 2025 годы в России, Чехии и Швеции.



«Последний раз Швеция получала чемпионат мира в 2013 году. Это был спортивный успех, ведь «Тре Крунур» взяла золото, но до успеха экономического было далеко. Цены на билеты были слишком высоки для жителей Стокгольма. В итоге убытки составили около 20 млн крон. С тех пор шведская хоккейная федерация исследовала возможность провести турнир ещё раз. Было сделано заключение, что Швеция созрела для этого», — отмечает издание.



Напомним, чемпионат мира-2023 пройдёт в Санкт-Петербурге. Также Россия примет в том же году молодёжный чемпионат мира.

Россию уважают! ЧМ-2023 пройдёт в Питере на самой крутой арене в мире В один год Россия примет молодёжный и взрослый чемпионаты мира по хоккею.