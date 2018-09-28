«Тампа-Бэй» разгромила «Флориду», у Волкова — гол

За океаном продолжаются предсезонные матчи НХЛ.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» дома оказался сильнее «Флориды Пантерз» — 6:2. Один из голов забил нападающий «молний» Александр Волков. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей, также на его счету четыре штрафные минуты. Самым результативным игроком встречи стал форвард Мэттью Джозеф, набравший три очка (2+1).

В составе «Флориды» защитник Богдан Киселевич отметился показателем полезности «-2», у форварда Максима Мамина – «+1».

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 5:3 и одержал волевую победу. Дмитрий Куликов участия во встрече не принимал.

НХЛ. Предсезонные матчи

«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)

«Виннипег» — «Нью-Джерси» — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2).