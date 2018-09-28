С. Джонс — о травме: всё могло быть намного хуже, посмотрите на Перри

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс прокомментировал свою травму, из-за которой будет вынужден пропустить старт сезона НХЛ. У хоккеиста диагностировано растяжение медиальной коллатеральной связки второй степени, срок восстановления – от четырёх до шести недель.

«Я благодарен судьбе, что всё ограничилось только этим. Конечно, очень неприятно, что мне придётся пропустить начало сезона, что я не смогу быть вместе с ребятами. Но всё могло быть намного хуже. Посмотрите, что случилось с Кори Перри. А его ситуация похожа на мой случай. У него тоже травмированы связки, но есть и другие повреждения.



Это несчастный случай. Такие вещи случаются довольно часто. Кажется, что уже прошёл соперника, а он бьёт тебя в верхнюю часть тела. Что-то случилось, я сразу это понял. Всегда чувствуешь разницу между травмой внутри колена и снаружи. Когда катился на скамейку, ощущение было неприятное, но я надеялся, что мне понадобится меньше времени на лечение», – цитирует Джонса официальный сайт НХЛ.