Капитан «Йокерита» Петер Регин из-за травмы пропустит минимум четыре месяца

Капитан «Йокерита» Петер Регин из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата с рижским «Динамо» (1:2 ОТ), будет вынужден пропустить четыре месяца, информирует официальный «твиттер» финского клуба. Датский форвард не сможет выйти на лёд как минимум до начала февраля.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах регулярного чемпионате, заработав показатель полезности «-2» и 4 штрафных минуты. В среднем за матч Петер проводил на льду 14 минут 52 секунды и наносил 0,9 броска.

«Шуты» занимают первое место в Западной конференции, имея в своём активе 18 очков после 11 проведённых матчей. На счету команды Лаури Марьямяки восемь побед в основное время.