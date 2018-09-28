Кручинин: «Авангард» на ходу, собрался новый коллектив, будет интересная игра

Нападающий СКА Алексей Кручинин поделился ожиданиями от центрального матча игрового дня КХЛ с «Авангардом». Игра состоится сегодня, 28 сентября, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию.

«Следим ли за рекордной сухой серией? Нет, особенно не следим. Понятно, что мы четыре матча выиграли всухую, но у нас нет задачи выигрывать исключительно без пропущенных шайб и улучшать этот рекорд. Главное – продолжать побеждать и помогать друг другу на льду. Не сказал бы, что соперники не самые сильные, любая команда опасна. Нет же такого, что на кого-то настраиваешься по-особенному. Просто выходим играть на победу. Есть две команды, каждая хочет выиграть. Важно выходить и продолжать играть в свою игру, выполнять то, что требуют тренеры, и тогда будет результат.

«Авангард» выделяется на общем фоне? Да, Омск на ходу. Новый тренер, новый коллектив собрался. Они преодолели трудности с переездом. Будет интересная игра. Чем наиболее опасен соперник? Наверное, организацией игры и скоростью. Очень быстрая команда.

Моё настроение? Всё нормально. Команда выигрывает – настроение хорошее. Готовимся к игре», — цитирует Кручинина официальный сайт СКА.