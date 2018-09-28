Состоялось очное заседание совета директоров московского «Динамо»

Сегодня, 28 сентября, состоялось очное заседание совета директоров ХК «Динамо» Москва под председательством Виктора Воронина, информирует официальный сайт клуба.

В соответствии с повесткой дня члены совета директоров заслушали информацию генерального директора клуба Валерия Шанцева о проведённой подготовке к сезону чемпионата КХЛ сезона-2018/19 о промежуточных результатах участия ХК «Динамо» Москва в чемпионате КХЛ и о мерах по стабилизации игры команды.



Совет директоров обсудил текущую финансовую ситуацию в клубе и предложения менеджмента по совершенствованию спортивных результатов команды, которые будут рассмотрены на ближайшем заседании совета директоров.

Напомним, что команда Владимира Воробьёва провалила старт регулярного чемпионата, потерпев восемь поражений в 11 матчах.