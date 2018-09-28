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Александр Георгиев останется бэкапом Хенрика Лундквиста

Александр Георгиев останется бэкапом Хенрика Лундквиста
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев останется сменщиком Хенрика Лундквиста.

По информации пресс-службы американской команды, на драфт отказов были выставлены Марек Мазанец и Дастин Токарски, которые считались конкурентами россиянина в борьбе за позицию бэкапа. Вратари продолжат карьеру в АХЛ, если их контракты не заберут другие клубы.

В прошлом сезоне 22-летний Георгиев провёл 10 матчей в составе «Рейнджерс» (9 – в стартовом составе), одержал четыре победы и пропустил 27 шайб. Он отразил 91,8% бросков при коэффициенте надёжности 3,15.

Ранее наставник нью-йоркской команды Дэвид Куинн заявил, что сменщик 36-летнего Лундквиста определится по итогам заключительных предсезонных матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

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