Гол Паршина в овертайме помог «Торпедо» обыграть «Куньлунь»

«Торпедо» встречался с «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Нижнем Новгороде и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

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Первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до 24-й минуты, когда свою фамилию в итоговый протокол вписал Эндрю Кэлоф. Гости нашли достойный ответ ближе к концу второго игрового отрезка, когда ворота «Торпедо» поразил Тейлор Бек. На 53-й минуте Мартен Сен-Пьер реализовал большинство и обеспечил «драконам» минимальное преимущество, однако хозяева сумели перевести игру в овертайм после гола Дмитрия Сёмина. Победу нижегородцам принёс Денис Паршин, который отличился на 16-й секунде дополнительного времени.



Обе команды провели 11-е матчи в нынешнем регулярном чемпионате. У дружины Дэвида Немировски 16 очков, у коллектива Юсси Таполы – 10 баллов.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.