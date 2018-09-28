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Гол Паршина в овертайме помог «Торпедо» обыграть «Куньлунь»

Гол Паршина в овертайме помог «Торпедо» обыграть «Куньлунь»
Хоккей / КХЛ

«Торпедо» встречался с «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Нижнем Новгороде и закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

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Первой заброшенной шайбы зрителям пришлось ждать до 24-й минуты, когда свою фамилию в итоговый протокол вписал Эндрю Кэлоф. Гости нашли достойный ответ ближе к концу второго игрового отрезка, когда ворота «Торпедо» поразил Тейлор Бек. На 53-й минуте Мартен Сен-Пьер реализовал большинство и обеспечил «драконам» минимальное преимущество, однако хозяева сумели перевести игру в овертайм после гола Дмитрия Сёмина. Победу нижегородцам принёс Денис Паршин, который отличился на 16-й секунде дополнительного времени.

Обе команды провели 11-е матчи в нынешнем регулярном чемпионате. У дружины Дэвида Немировски 16 очков, у коллектива Юсси Таполы – 10 баллов.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 сентября 2018, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
3 : 2
0:0, 1:1, 1:1, 1:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Кэлоф (Сёмин, Жафяров) – 23:58 (5x5), 1:1 – Бек – 35:20 (4x4), 1:2 – Сен-Пьер (Граньяни) – 52:17 (5x3), 2:2 – Сёмин (Веряев) – 56:57 (5x5), 3:2 – Паршин (Галузин) – 60:15 (3x3)
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