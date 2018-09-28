Хартли: бонусов за победу над СКА у «Авангарда» нет

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги выездного матча с питерским СКА (3:2 Б).

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«Честно, очень рады конечному результату. Очень тяжёлая игра. Как я и ожидал, СКА буквально вылетел на первый период, мы чересчур много оборонялись, отсиживались в тылу. Во втором периоде «Авангард» перестроился, Бобков совершил несколько отличных сейвов, и в дальнейшем игра изменилась. Это очень важная победа, соперник очень мастеровитый. Голевых моментов было не так много у обеих команд, боролись за каждый участок площадки. Это значимая победа для нас. СКА — очень мастеровитая команда.



Бонусы за победу над СКА? Нет (слово «нет» Хартли сказал по-русски. — Прим. «Чемпионата»). Это большая победа для Сушинского, Широкова, да и для всех болельщиков «Авангарда». Мы знаем, насколько серьёзный и сильный клуб СКА. Мы ждали эту игру. Думаю, ни один из фанатов не покинул дворец разочарованным. Но это лишь одна из 62 игр регулярного чемпионата.

Овертайм «3 на 3» на больших площадках смотрится здорово, это очень зрелищно для болельщиков. У хоккеистов есть много пространства, чтобы показать своё мастерство. Овертайм — это вообще дополнительный бонус для зрителей», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.