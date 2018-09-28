И. Воробьёв: «Локомотив» играет в той же манере, что и «Авангард»

Главный тренер СКА Илья Воробьёв прокомментировал домашнее поражение от «Авангарда» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Питерская команда прервала победную серию из семи игр.



«Две ошибки стоили нам одного очка. Будем разбираться. Нужно больше лезть на ворота, закрывать вратаря, добивать. По уровню агрессии «Авангард» сильнее всех? «Локомотив» играет в той же манере. Головной убор лучшему игроку матча есть, но сегодня мы его не дарили.



Вариант выпустить Шестёркина на буллиты? Всегда есть вариант выпустить второго вратаря. Знал, что Игорь хорошо играет на буллитах, но он был холодным, поэтому сыграл Хелльберг», — передаёт слова Воробьева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.