Жарков: в матче с «Витязем» у «Салавата» было не всё в порядке с мастерством

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Жарков поделился эмоциями после поражения от «Витязя» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Каких-то особенных разговоров в команде после поражения нет. Все хотят поскорее забыть поражение и вернуть тот былой настрой, который помогал нам выигрывать.



Уступили сегодня из-за слабой реализации моментов. Где-то расслабились, поверили, что сможем за счёт мастерства одолеть соперника, но как раз с тем самым мастерством у нас сегодня было не всё в порядке. А в конце не получилось добавить, чтобы додавить «Витязь», но, к сожалению, мы ещё и пропустили в этот момент.



С ЦСКА для меня будет обычный матч, ничего особенного. Сейчас я играю в другой команде, у нас свои цели и задачи. Вообще, у многих ребят особый настрой на каждый матч, потому что лига сокращает количество команд, соответственно — и мест для игроков. Нам нужно каждый день выходить и в каждой игре или на тренировке доказывать своё место в составе. Поэтому на ЦСКА у меня абсолютно такой же настрой, как и на СКА, Казань и все остальные команды.



С плечом всё нормально, к следующей встрече буду готов», — сказал Жарков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артёмом Габрусевым.

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