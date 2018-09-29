Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Каролиной»

В предсезонном матче НХЛ «Каролина Харрикейнз» переиграл «Вашингтон Кэпиталз». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился со счётом 5:4 (2:1, 1:2, 1:1, 1:0) в пользу гостей.

Дублем в матче отметился капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин, которому дважды ассистировал Евгений Кузнецов. Нападающие «Харрикейнз» Андрей Свечников и Валентин Зыков записали на свой счёт по заброшенной шайбе. Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов завершил матч с показателем «-1». Победу «Каролине» принёс Себастьян Ахо, который отличился на 19-й секунде дополнительного времени.

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:4. Победной шайбой в матче отметился форвард «Баффало» Джефф Скиннер, оформивший дубль.