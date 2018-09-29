Захар Арзамасцев, пропустивший три недели, вернулся к тренировкам

Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Захар Арзамасцев вернулся к тренировкам и может успеть восстановиться к началу домашней серии.



25-летний Арзамасцев успел принять участие только в двух играх регулярного чемпионата сезона-2018/19, а затем получил повреждение во встрече с «Северсталью». В прошлом сезоне хоккеист заработал 15 (4+11) очков в 55 играх регулярного чемпионата при показателе полезности "+2" и 20 минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на льду около 19 с половиной минут за матч. В 14 играх Кубка Гагарина Арзамасцев сумел отметиться двумя результативными передачами при показателе полезности "-3".



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19