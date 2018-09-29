Салливан: планируем чаще ставить Гончара на скамейку, он делится опытом

Главный тренер клуба «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал, как планирует использовать члена тренерского штаба Сергея Гончара в грядущем сезоне. Напомним, россиянин провёл на скамейке все игры предсезонки, хотя в прошлом сезоне чаще работал из пресс-ложи.



«Планирую чаще использовать Гончара на уровне льда. Возможно, он будет работать первые два периода из ложи, а к третьему спускаться на скамейку. Этот шаг будет полезен как Гончару, так и игрокам.



Когда Гончар на скамейке, это даёт ему возможность периодически делиться опытом с защитниками, которые находятся не на льду. Это даст возможность другим членам тренерского штаба заняться новыми обязанностями», — цитирует Салливана Pittburgh Tribune Live.