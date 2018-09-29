Кожевников: сезон для «Сибири» закончен, но Фастовский не заслуживает отставки

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о работе генерального менеджера «Сибири» Кирилла Фастовского. Напомним, «Сибирь» проиграла 12 матчей на старте сезона.



«Фастовский — человек знающий, посмотрите, сколько он хоккеистов сделал, и команда хорошая. Бывают промашки, сезон для «Сибири», по большому счёту, уже закончен, надо готовиться на следующий сезон. Что-то менять, отрабатывать, готовиться.



Конечно, неприятно столько поражений иметь, за последние годы ни у кого не было таких серий. Тем более такая команда, и игроки есть, но не играют. Ему надо встретиться с болельщиками, объясниться и готовиться к следующему сезону. Маловероятно, что они войдут в восьмёрку, теперь надо создавать новую команду,



«Сибирь» всегда за счёт своих хоккеистов играла. Не вина Фастовского, что всех игроков разобрали по разным клубам. Это бизнес, и со стороны более богатых команд есть давление. Они же отдали игроков не потому, что им захотелось. ЦСКА целую плеяду вырубил, забрал ребят, которые могли бы играть на высочайшем уровне. Отставки он не заслуживает, «Сибирь» при нём всегда была хорошей командой, но в этом сезоне не получается. Всё в жизни бывает, что теперь, головы сносить? Если на следующий год будет то же самое, это уже другое», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Не виноват только Фастовский? Кошмар «Сибири» длится очень долго В Минске сибиряки проиграли 12-й матч подряд.