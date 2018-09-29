Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и ярославского «Локомотива» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 15:00 мск. В состав гостей вновь не попали Брэндон Козун и Николай Коваленко.
«Металлург»:
Кошечкин (Загидулин);
Антипин — Береглазов, Пакаринен — Эллисон — Вольский;
Верещагин — Рылов, Мозякин — Расмуссен — Дорофеев;
Бирюков — Матушкин, Варфоломеев — Любимов — Чибисов;
Зайцев, Тимкин — Неколенко — Язьков; Калетник.
«Локомотив»:
Коновалов (Исаев);
Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Денисенко;
Елесин — Кронвалль, Аверин — Апальков — Санников;
Осипов — Черепанов, Юртайкин — Алексеев — Каюмов;
Рафиков — Кутузов, Слепец — Иванов — Ильенко.
«Металлург» — «Локомотив»: в состав гостей вновь не попали Козун и Коваленко