«Металлург» — «Локомотив»: в состав гостей вновь не попали Козун и Коваленко

Стали известны составы магнитогорского «Металлурга» и ярославского «Локомотива» на матч в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 сентября, начало — в 15:00 мск. В состав гостей вновь не попали Брэндон Козун и Николай Коваленко.



«Металлург»:



Кошечкин (Загидулин);

Антипин — Береглазов, Пакаринен — Эллисон — Вольский;

Верещагин — Рылов, Мозякин — Расмуссен — Дорофеев;

Бирюков — Матушкин, Варфоломеев — Любимов — Чибисов;

Зайцев, Тимкин — Неколенко — Язьков; Калетник.



«Локомотив»:



Коновалов (Исаев);

Афанасьев — Накладал, Локтионов — Контиола — Денисенко;

Елесин — Кронвалль, Аверин — Апальков — Санников;

Осипов — Черепанов, Юртайкин — Алексеев — Каюмов;

Рафиков — Кутузов, Слепец — Иванов — Ильенко.