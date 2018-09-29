Бурмистров: мы с Зариповым четыре дня не выходили из тренажёрного зала

Нападающий «Ак Барса» Александр Бурмистров подвёл итоги матча с «Амуром» (3:1), в котором ему удалось отметиться заброшенной шайбой. Хоккеист вернулся в строй, после того как пропустил две предыдущие игры.



«Мы два периода бегали-бегали, столько моментов было, не могли забить, а какая-то шальная шайба в наши ворота залетела. Бывает. Залетела и залетела. Главное, руки не опустили и продолжили играть.



Насколько соскучился по хоккею после двух матчей перерыва? Мы с Данисом Зариповым четыре дня из тренажёрного зала не выходили, чтобы быть готовыми к матчу.



Конечно, было принципиально отметиться заброшенной шайбой. Вообще, мы звеном хорошо играли, могли именно вместе забить. Что-то не получалось, но хорошо, что в концовке получилось забросить», — приводит слова Бурмистрова официальный сайт «Ак Барса».