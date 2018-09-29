«Автомобилист» одержал 12-ю победу подряд, обыграв московское «Динамо»

«Автомобилист» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.



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Хозяева забросили единственную шайбу в заключительном игровом отрезке, воспользовавшись удалением Вадима Шипачёва за удар клюшкой – автором заброшенной шайбы стал Найджел Доус, для которого этот гол стал 200-м в регулярных чемпионатах КХЛ. Голкипер хозяев Якуб Коварж отыграл на ноль, отразив 23 броска.



«Автомобилист» продлил свою победную серию до 12 матчей, клуб из Екатеринбурга не потерял ещё ни одного очка и укрепил лидерство в Восточной конференции. Подопечные Владимира Воробьёва потерпели третье поражение подряд, московская команда по-прежнему находится за пределами восьмёрки на Западе.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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