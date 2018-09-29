Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

«Автомобилист» одержал 12-ю победу подряд, обыграв московское «Динамо»

«Автомобилист» одержал 12-ю победу подряд, обыграв московское «Динамо»
Хоккей / КХЛ

«Автомобилист» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Хозяева забросили единственную шайбу в заключительном игровом отрезке, воспользовавшись удалением Вадима Шипачёва за удар клюшкой – автором заброшенной шайбы стал Найджел Доус, для которого этот гол стал 200-м в регулярных чемпионатах КХЛ. Голкипер хозяев Якуб Коварж отыграл на ноль, отразив 23 броска.

«Автомобилист» продлил свою победную серию до 12 матчей, клуб из Екатеринбурга не потерял ещё ни одного очка и укрепил лидерство в Восточной конференции. Подопечные Владимира Воробьёва потерпели третье поражение подряд, московская команда по-прежнему находится за пределами восьмёрки на Западе.

Видео основных моментов матча можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
29 сентября 2018, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
1 : 0
0:0, 0:0, 1:0
Динамо М
Москва
1:0 – Доус (Вишневский) – 43:13 (5x4)

Эксклюзивный анализ последних событий в мире спорта читайте в телеграм-канале «Чемпионата».

Кого понабрали. Первые оценки летней селекции на Востоке КХЛ
В «Авангарде» зажигают новички, а «Сибирь» грандиозно провалилась с легионерами.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент